МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти, при этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран. Рынок нефти: США наносят ответный удар

"Министр энергетики США не знает, сколько ее страна потребляет нефти в день… При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте "Северный поток 2" необходимо вводить санкции", — написала Захарова в Telegram-канале, прикрепив видео, на котором министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм не может ответить вопрос журналиста о том, сколько в день Соединенные Штаты потребляют баррелей нефти.

По мнению захаровой, США не владеют о себе "базовыми представлениями", но при этом "берутся переделывать весь мир".