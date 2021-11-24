МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный рейтинг энергокомпании "Русгидро" на уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг компании остался на уровне "A-3".

"Мы подтвердили наши долгосрочные кредитные и эмиссионные рейтинги на уровне "BBB-" по "Русгидро" и ее долгу, поскольку мы не ставим компанию выше суверенного рейтинга России", — поясняет агентство.

Сильная рыночная позиция ПАО "Русгидро" в России и высокая операционная эффективность гидроэлектростанций позволят ему поддерживать денежные средства от операционной деятельности (FFO) к долгу на уровне более 45% в 2021-2023 годах.

Агентство ожидает, что компания продолжит демонстрировать большую гибкость в своей инвестиционной программе. Кроме того, S&P ожидает сильных показателей кредитоспособности в 2021-2022 годах, подкрепленных хорошими операционными результатами и частичным восстановлением рыночных цен на электроэнергию.

В целом, агентство прогнозирует, что EBITDA "Русгидро" в этом году составит около 110-115 миллиардов рублей, а к 2023 году вырастет до 120-125 миллиардов рублей.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.