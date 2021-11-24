МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания в виде исключения согласилась предоставить Молдавии отсрочку по оплате за газ. Премьер Молдавии просит парламент срочно дать деньги на оплату "Газпрому"

Он также отметил, что "Газпром" рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией своих контрактных обязательств в будущем и выплату текущих платежей за газ в срок.

По словам Куприянова, ранее Молдавия обратилась к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня и пообещала заплатить за него в пятницу, в виде исключения и понимая ситуацию в республике.

"Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года. "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой", — сказал Куприянов.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров, осложнявшихся позицией Молдавии в отношении новой цены в контракте и российской компании в отношении долгов за поставки в предыдущие периоды, продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Власти Молдавии при этом ранее ввели режим ЧП в области энергетики в период с 22 октября по 20 ноября.

Как заявил "Газпром", с учетом положения Молдавии было принято решение при своевременной 100% оплате текущих поставок подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, отмечавшей выгодность ценообразования в новом соглашении. Очередной срок был 22 ноября, но платеж не поступил. "Газпром" в связи с этим уведомил Кишинев, что, руководствуясь условиями в договоре, через 48 часов остановит поставки газа без платежа за него.

В свою очередь, руководство "Молдовагаза" обратилось к правительству и попросило займ на осуществление платежа "Газпрому" в размере около 74 миллионов долларов. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство уже одобрило выделение средств, парламент поддержал инициативу кабмина в первом чтении, но должен рассмотреть его во втором чтении.