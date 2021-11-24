"Газпром" согласился в виде исключения предоставить Молдавии отсрочку по оплате за газ
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания в виде исключения согласилась предоставить Молдавии отсрочку по оплате за газ.
Он также отметил, что "Газпром" рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией своих контрактных обязательств в будущем и выплату текущих платежей за газ в срок.
По словам Куприянова, ранее Молдавия обратилась к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня и пообещала заплатить за него в пятницу, в виде исключения и понимая ситуацию в республике.
"Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года. "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой", — сказал Куприянов.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров, осложнявшихся позицией Молдавии в отношении новой цены в контракте и российской компании в отношении долгов за поставки в предыдущие периоды, продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Власти Молдавии при этом ранее ввели режим ЧП в области энергетики в период с 22 октября по 20 ноября.
Как заявил "Газпром", с учетом положения Молдавии было принято решение при своевременной 100% оплате текущих поставок подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, отмечавшей выгодность ценообразования в новом соглашении. Очередной срок был 22 ноября, но платеж не поступил. "Газпром" в связи с этим уведомил Кишинев, что, руководствуясь условиями в договоре, через 48 часов остановит поставки газа без платежа за него.
В свою очередь, руководство "Молдовагаза" обратилось к правительству и попросило займ на осуществление платежа "Газпрому" в размере около 74 миллионов долларов. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство уже одобрило выделение средств, парламент поддержал инициативу кабмина в первом чтении, но должен рассмотреть его во втором чтении.
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