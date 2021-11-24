БЕРЛИН, 24 ноя — ПРАЙМ. Партии будущего кабмина ФРГ не упоминают "Северный поток 2" в коалиционном соглашении, но отмечают "незаменимость" газа в переходный период, свидетельствует обнародованный Business Insider документ.

"На переходный период природный газ является незаменимым", — говорится в документе.

При этом партии намерены, как и предусматривает нынешнее законодательство, достичь климатического нейтралитета к 2045 году, отказаться к этому времени от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников и более нейтрального водородного топлива, которое предполагается использовать на модернизированных газовых электростанциях.