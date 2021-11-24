МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Иркутская нефтяная компания (ИНК) планирует ежегодную добычу углеводородов в объеме 9,6 миллиона тонн при условии сохранения сделки ОПЕК+, говорится в презентации компании к выпуску облигаций.

"При условии действия ограничений по соглашению ОПЕК+ ежегодный объем добычи группы компаний ИНК ожидается на уровне 9,6 миллиона тонн. В случае отмены ограничений объем добычи может превысить 11 миллионов тонн в год", — говорится в презентации.

Там указано, что в 2017 году добыча нефти и газового конденсата компании составила 8,6 миллиона тонн, в 2018 и 2019 годах – по 9 миллионов тонн, в 2020 году — 8,7 миллиона тонн.

С начала 2021 года она также составила 8,7 миллиона тонн. Отмечается, что с 2011 года компания нарастила производство углеводородного сырья в 6,5 раза. Добыча на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении составляет 60% от общего объема.

Ресурсная база компании по состоянию на конец 2020 года составила 1,45 миллиарда баррелей по 2Р, из них нефть — примерно 70%, также говорится в презентации.

Этот показатель снизился на 3% по сравнению с 2019 годом. При этом в 2019 году запасы выросли в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом.

Иркутская нефтяная компания – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году. Основные бенефициары – председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов и член совета директоров Марина Седых.

Группа компаний ведет геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии. Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включающий в себя добычу, подготовку, транспортировку и переработку газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В группе компаний работает 10 тысяч человек.