МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Постоянное бюро парламента Молдавии 25 ноября рассмотрит выделение средств для оплаты долга за газ перед "Газпромом", сообщает пресс-служба законодательного органа.

По словам вице-премьера, министра инфраструктуры республики Андрея Спыну, правительство приняло все необходимые меры, чтобы до 26 ноября расплатиться с "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.

Ранее Молдавия обратилась к "Газпрому" с просьбой об отсрочке оплаты газа до 26 ноября. В "Газпроме" рассказали о платеже за газ от Молдавии

"Газпром" согласился на данное предложение, однако рассчитывает, что в будущем республика будет платить по счетам вовремя.

"Получил ответ "Газпрома" на мою просьбу продлить период оплаты задолженности за газ. Срок был продлен до пятницы, 26 ноября. Правительство предприняло все необходимые меры, чтобы в пятницу долг за газ, полученный в октябре и ноябре, был погашен", — написал Спыну в Telegram-канале.

На данный момент долг Молдавии перед "Газпромом" составляет 74 миллиона долларов. Ультиматум российского концерна должен был истечь в среду вечером.

Кабмин Молдавии на прошлой неделе одобрил проект поправок к закону о государственном бюджете, 18 ноября парламент утвердил его в первом чтении. Согласно местному законодательству, между первым и вторым чтением должно пройти минимум 10 дней, однако кабмин попросил депутатов принять решение в срочном режиме.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны — около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов.

Молдавский премьер Наталья Гаврилица отмечала, что "это выгодные цены на фоне цен на международном рынке". Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сказал после подписания контракта, что Молдавия добилась самых выгодных условий, которые возможны в нынешней ситуации, что позволит ей сэкономить 405 миллионов долларов.

"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. Вместе с тем, 22 ноября очередной платеж за газ перечислен не был, и "Газпром" уведомил Кишинев, что через 48 часов остановит поставки.