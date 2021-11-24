МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Ряд стран ОПЕК+, в частности Россия и Саудовская Аравия, думают притормозить с ростом добычи нефти после того, как США и ряд других крупнейших мировых импортеров объявили о выпуске запасов из своих стратегических резервов, чтобы снизить цены, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.

"Выпуск нефти в объеме до 70 миллионов баррелей под руководством США грозит дальнейшим нарушением баланса спроса и предложения. Чтобы компенсировать новые поставки, Эр-Рияд и Москва теперь рассматривают возможность приостановки ежемесячного коллективного роста добычи группы (ОПЕК+ — ред.)", — пишет издание, ссылаясь на неназванных делегатов ОПЕК.

При этом отмечается, что ОАЭ и Кувейт выступают против этой идеи.

ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.

Однако на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов за баррель, крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно. Но ОПЕК+, ссылаясь на фундаментальные показатели рынка, неоднократно отмечал, что необходимости в более быстром росте добычи нет.

Сами Соединенные Штаты, а также ряд других крупнейших потребителей нефти, во вторник объявили о распечатывании своих стратегических запасов нефти, чтобы снизить цены на нее.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где будет вырабатываться рекомендация по стратегии альянса на январь, состоится 30 ноября. Затем 1 и 2 декабря планируются встречи стран ОПЕК и всех глав делегаций ОПЕК+, где будет принято окончательное решение по дальнейшей судьбе сделки.