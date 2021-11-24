МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России за десять месяцев текущего года составил 24,3 миллиона тонн, снизившись на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ) в октябре произведено 2,8 миллиона тонн, что на 12% больше, чем в октябре 2020 года, и на 8,5% больше, чем в сентябре 2021 года. За десять месяцев 2021 года произведено 24,3 миллиона тонн СПГ, что на 2,3% меньше, чем в январе – октябре 2020 года", — отмечает ведомство.

Добыча природного газа в России по итогам отчетного периода выросла на 12,7% по сравнению с январем-октябрем 2020 года — до 547 миллиардов кубометров. Показатель за октябрь составил 57,8 миллиарда кубометров — это на 4,8% больше, чем в октябре прошлого года, и на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам января-октября выросла на 4,8%, до 83,1 миллиарда кубометров. В октябре показатель вырос на 11,6% в годовом выражении, а в месячном — на 6,2%.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2020 году выросло на 3,5% — до 30,5 миллиона тонн, добыча природного газа снизилась на 7% — до 599 миллиардов кубометров, а ПНГ — сократилась на 0,1%, до 95,7 миллиарда кубометров.