МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти в России без учета газового конденсата в октябре составила 9,98 миллиона баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ выполнена примерно на 85%, следует из данных Росстата.

"Нефти без газового конденсата добыто 42,8 миллиона тонн, что на 9,2% больше, чем в октябре 2020 года, и на 4,3% больше, чем в сентябре 2021 года", — говорится в сообщении службы.

При переводе данного показателя в баррели с использованием коэффициента 7,23 среднесуточная добыча нефти в отчетном месяце составила 9,98 миллиона баррелей. При этом целевой уровень добычи для РФ в октябре составлял 9,809 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, сделка ОПЕК+ могла быть выполнена примерно на 85%, следует из данных.

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в октябре увеличилась по сравнению с октябрем 2020 года на 8,9% и составила 46 миллионов тонн. По сравнению с сентябрем 2021 года добыча увеличилась на 4,5%. За десять месяцев 2021 года добыто 434 миллиона тонн нефти с учетом газового конденсата, что на 1% больше, чем за январь-октябрь 2020 года", — также отмечает ведомство.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в октябре составила около 10,88 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов).

ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.

В сделке учитывается только нефть, без конденсата. Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.