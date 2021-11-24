МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Украина за годы независимости обеспечила транзит в Европу более 3-х триллионов кубометров газа, цель Киева — продолжить работу по укреплению энергетической безопасности Европы, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины". Украина получила $700 миллионов от МВФ

"Независимая Украина осуществила транзит в страны Европы более 3 триллионов кубометров газа. Это примерно годовое потребление "голубого топлива" по всем странам мира!", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что непрерывный транзит газа в Европу ГТС Украины был и остается примером успешного сотрудничества с партнерами и залогом долгосрочной энергетической безопасности Европейского союза.

"Украина всегда в полном объеме выполняла свои обязательства по транзиту голубого топлива европейским потребителям, даже в периоды откровенного политического давления со стороны Российской Федерации в начале 2009 года или во время военной агрессии РФ 2014 года… Наша цель: продолжить эту работу по укреплению энергетической безопасности Европы", — добавили в пресс-службе.

Ранее компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, по сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.