МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Роснедра 18 января проведут аукционы на четыре крупных газовых участка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), следует из материалов ведомства.

Запасы Западно-Малыгинского участка составляют 29 миллионов тонн нефти, 484 миллиарда кубометров газа и 21 миллион тонн конденсата по категории D1. По категории D2: 20 миллионов тонн нефти, 248 миллиардов кубометров газа, 15 миллионов тонн конденсата. Он граничит с двумя участками "Газпрома". Начальный взнос составляет 517,5 миллиона рублей.

Запасы участка "Светлогорский 2" составляют 6,6 миллиона тонн нефти, 22,2 миллиарда кубометров газа и 1,4 миллиона тонн конденсата по категории D1 (перспективные). По категории D2 (прогнозные): 7,7 миллиона тонн нефти, 51,7 миллиарда кубометров газа и 3,2 миллиона тонн конденсата. Участок граничит с лицензией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". Начальный взнос составляет 305,1 миллиона рублей.

Запасы Южно-Ниливойского участка составляют 1,5 миллиона тонн нефти, 101,5 миллиарда кубометров газа, 7,6 миллиона тонн конденсата по категории D1. По категории D2: 7 миллионов тонн нефти, 26,4 миллиарда кубометров газа, 4,7 миллиона тонн конденсата. Участок граничит с лицензией компании "ЯмалСевер". Начальный взнос составляет 124,7 миллиона рублей.

Наконец, запасы Южно-Сеяхинского участка составляют 104,8 миллиарда кубометров газа и 5,3 миллиона тонн конденсата по категории D1. По категории D2: 11,6 миллиарда кубометров газа и 2,2 миллиона тонн конденсата. Он также граничит с лицензией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". Начальный взнос составляет 537,7 миллиона рублей.

Участники аукционов станут известны 17 декабря.