МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Одна из причин высоких цен на ископаемое топливо — нежелание производителей нефти и газа, включая альянс ОПЕК+ и "Газпром", увеличивать поставки, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

"Фактор, который привел к высоким ценам, — это позиция некоторых крупнейших поставщиков нефти и газа. По нашему мнению, некоторые страны не готовы помогать в этой ситуации. На самом деле, определенное напряжение на сегодняшних рынках можно считать искусственно созданным", — заявил Бироль в ходе пресс-конференции организации.

В частности, он привел данные МЭА, согласно которым сейчас свободные добычные мощности в странах ОПЕК+ составляют около 6 миллионов баррелей в сутки. В связи с этим Бироль выразил надежду, что на ближайшей встрече альянс примет решение для того, чтобы смягчить мировой рынок нефти и помочь ценам опуститься до "разумных уровней".

"Когда мы смотрим на природный газ, мы видим высокие цены на газ в Европе и необычайно низкие уровни запасов в хранилищах "Газпрома". Следовательно, по нашей оценке, есть достаточно нефти и газа, но они не доходят до потребителей", — заявил глава МЭА.

По его мнению, европейские потребители сейчас зависят от двух факторов — решений России и насколько холодной будет зима. "Если говорить о России, наш анализ показывает, что Россия может легко нарастить экспорт в Европу на около 15% и поднять уровень запасов в хранилищах и таким образом значительно облегчить европейские газовые рынки", — добавил глава агентства.

Среди других факторов, толкающих вверх цены на энергоносители, он перечислил быстрое восстановление экономики. В МЭА ожидают, что потребление природного газа в этом году вырастет на 5%, нефти — на 7%, что станет самым высоким ростом за последние 50 лет. Наконец, прогноз по увеличению потребления угля составляет более 10%, и это самый высокий рост за все время наблюдений.

Кроме того, причинами высоких цен Бироль считает погодные факторы, особенно засухи в некоторых странах; перебои с поставками, особенно сжиженного природного газа (СПГ); снижение инвестиций, которое связано со скачками цен на сырье в 2014-2015 и в 2020 году. Бироль также заявил, что неправильно обвинять в росте цен политики стран по энергопереходу.