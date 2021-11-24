МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Динамика цен на угольную продукцию на внутреннем рынке РФ вызвана ростом цен на уголь в мире, заявило Минэнерго РФ.

"Динамика цен на угольную продукцию на внутреннем рынке вызвана ростом цен на уголь на мировых рынках", — говорится в сообщении.

Спрос на угольную продукцию, по данным Минэнерго, начал расти с ноября 2020 года и "подогревался климатическими условиями". Аномальные погодные условия, в частности, в Азии и в Северном полушарии вынудили увеличить расходы на электричество.

Кроме того рост цен на уголь в Китае подстегивали санкции в отношении местных производителей из-за проблем с безопасностью на предприятиях и последовавшим за этим сокращением добычи угля, которое совпало с резким ростом потребления электроэнергии.

Согласно ведомству, медленное восстановление производства угля после кризисных месяцев привело к недостатку предложения на рынке, что мгновенно отразилось на динамике цен.

"Рынок коксующегося угля начал восстановление с весны 2021 года. По итогам десяти месяцев бенчмарк на коксующийся уголь премиум-класса на условиях FOB Австралия в конце октября превысил уровень в 401 доллар за тонну. Драйвером роста послужило оживление экономики и металлургического сектора", — также сообщает Минэнерго.

По данным Росстата, в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены, в частности, на коксующийся уголь — на 12,4%.