МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Американская Cheniere Energy Inc. подписала долгосрочное соглашение о продаже сжиженного природного газа (СПГ) китайской Foran Energy Group, сообщается в релизе американской компании.

"Cheniere Energy сегодня объявила о том, что ее дочерняя компания, Cheniere Marketing International, LLP, заключила обязывающее соглашение на 20 лет о купле-продаже сжиженного природного газа (СПГ) с Foran Energy Group Co., Ltd", — говорится в релизе. Договор следует после подписания основных условий соглашения между дочерними компаниями Cheniere и Foran в ноябре 2020 года, говорится в релизе.

В соответствии с соглашением Foran будет покупать около 0,3 миллиона тонн СПГ в год у Cheniere Marketing в течение 20 лет, начиная с января 2023 года, сообщается в релизе.

Cheniere Energy — крупнейший производитель и экспортер сжиженного природного газа в США. Компании принадлежит терминал Sabine Pass в штате Луизиана, в рамках которого работают пять производственных линий проектной мощностью 25 миллионов тонн СПГ в год. Строится шестая линия на еще 5 миллионов тонн, ее запуск ожидается в 2022 году.

В штате Техас у компании расположен проект Corpus Christi, в рамках которого введены в эксплуатацию три линии проектной мощностью 15 миллионов тонн в год. При этом планируется расширить мощность этого завода на примерно 10 миллионов тонн СПГ в год в рамках проекта Corpus Christi Stage 3, который подразумевает строительство еще 7 линий сжижения средней тоннажности.