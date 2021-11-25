СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. ГУП "Черноморнефтегаз" предлагает потребителям в Крыму и Севастополе перейти с 1 января 2022 года на новую процедуру закупки газа — на бирже в авансовом режиме, сообщили РИА Новости представители нескольких предприятий в республике и Севастополе. Роснедра проведут аукционы на четыре крупных газовых участка в ЯНАО

Письма с методическими указаниями о новых условиях покупки газа – на бирже в авансовом режиме (за месяц), которые предлагается ввести с 1 января 2022 года, поступили к потребителям полуострова от ГУП "Черноморнефтегаз". Цена на газ для потребителей Крыма на данный момент составляет около 5,72 тысячи рублей за 1 тысячу кубометров (без НДС). В документе новая расчетная стоимость для потребителей в первом полугодии 2022 года за тысячу кубометров указана в размере 6,516 тысячи рублей (без НДС).

Факт получения уведомления о новых условиях поставок газа РИА Новости подтвердили в компании "Севастопольгаз", поставляющей топливо потребителям в регионе.

"Уведомления о новых условиях поставки (с 1 января — ред.) нами были получены, однако до настоящего времени этот вопрос окончательно не решен", — сказал РИА Новости гендиректор "Севастопольгаза" Илья Авласевич.

Крайне сложным условием нового режима является месячная предоплата, так как создаст большие кассовые разрывы в работе предприятия, сказал собеседник агентства. Согласно действующим правилам, покупатели в основной массе платят по факту потребленного топлива. Кроме того, закупка газа на бирже по нерегулируемым тарифам приведет к росту его стоимости для потребителей — населения и юрлиц Севастополя, сказал Авласевич.

"Если повысится оптовая цена, то, естественно, ее нужно будет на кого-то переложить, мы должны собрать деньги за этот газ. … Это не просто тяжелые условия, это может поставить под угрозу (работу "Севастопольгаза" — ред.). Мы везде письма отправили и уведомили, в правительство Севастополя, в том числе. Речь идет о энергетической безопасности", — сказал Авласевич.

В электро- и теплогенерирующая компании АО "КрымТЭЦ" (в состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также "Сакские тепловые сети") отметили, что если новые условия покупки газа будут неизменными, денег на закупку газа в зимний период у компании не будет.

"По непонятным для нас причинам "Черноморнефтегаз" отказывается подписывать договор на условиях, предусмотренных постановлением правительства РФ №162, как это было все предыдущие годы. Они хотят работать с промышленностью Крыма, основываясь на биржевых правилах. Самая главная проблема в этом та, что мы, регулируемое предприятие, перестаем получать газ по регулируемым тарифам. То есть тарифы на наши услуги регулируются государством, а газ, который является нашей основной статьей затрат, мы должны будем покупать по нерегулируемым тарифам", — прокомментировал ситуацию гендиректор компании Тарас Целый.

В министерстве топлива и энергетики республики Крым, чьим подведомственным предприятием является ГУП "Черноморнефтегаз", предлагаемые условия поставки газа компанией отказались комментировать.