МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ хочет полностью отменить механизм, позволяющий генераторам энергии манипулировать ценами на электричество для промышленности, что обычно происходит ночью, сообщает газета "Коммерсант". Власти планируют снизить стоимость электроэнергии для фермеров

Механизм корректировки ценовых заявок, работающий с 2011 года, позволяет электростанции менять объем продаваемой мощности на рынке на сутки вперед (РСВ). Например, на первом этапе электростанция может все 24 часа продавать 99% мощности по ценопринимающим заявкам, то есть она готова поставить мощность по любой цене, которая сформируется на торгах, что позволит пройти отбор и занять большую долю рынка, сообщает газета.

Однако в день торгов электростанция может без объяснения причин резко снизить объем продаваемой мощности, обычно это происходит в ночные часы. Так как часть объема выбывает, то он автоматически восполняется по более дорогим заявкам, которые на первом этапе отбора не прошли, что повышает общую цену для потребителей. И по новым правилам, которые министерство предлагает ввести с 1 февраля, генераторы не смогут так менять заявки, пишет "Коммерсант", ссылаясь на пояснительную записку к документу.

"Проблема известна уже много лет, но до сих пор никак не решалась", — заявили в Сообществе потребителей энергии, объединяющей промышленных потребителей. По их оценкам, переплата в связи с применением механизма достигает 40 миллиардов рублей в год. Для сравнения: общий платеж энергорынка за электроэнергию в секторе РСВ в прошлом году составил 868 миллиардов, по данным "Администратора торговой системы".

Издание добавляет, что бизнес даже выносил вопрос на набсовет "Совета рынка". Однако только сейчас промышленности удалось поднять вопрос на уровень президента РФ Владимира Путина, который попросил разобраться с проблемой, добавляет газета со ссылкой на источники. Минэнерго также считает целесообразным рассмотреть вопрос на набсовете "Совета рынка", где в свою очередь заявили, что специалисты регулятора изучают предложения с целью формирования позиции.

Генераторы ожидаемо критикуют инициативу и просят решать проблемы рынка комплексно. К тому же вопрос о снижении цен на РСВ сейчас гораздо менее актуален, чем в отношении других товаров, составляющих издержки для промышленности, следует из заявления Совета производителей энергии, объединяющего генерирующие компании. Там приводят в пример рост цен на металлургическую продукцию на 37% с начала года, в том числе на чугун и сталь на 76%, тогда как стоимость обеспечения электроэнергией и теплом выросла лишь на 4,9%.