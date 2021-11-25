МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США против "Северного потока-2" нелегитимны и бьют по интересам их союзников. Эксперт оценил возможность новых санкций против "Северного потока-2"

На брифинге в Москве она сказала, что российская позиция остается неизменной: односторонние, антироссийские санкции — нелегитимны, при этом они бьют не столько по интересам России, сколько по интересам самих США, а в случае с "Серверным потоком-2" — их непосредственных союзников — ЕС и Германии, как коллективно, так и индивидуально.

По словам Захаровой, новые санкции выглядят как проявление одержимости.

"Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком 2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости. Ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию. Аргументы об исключительно коммерческом характере этого проекта, который действительно является чрезвычайно важным для стабильного энергообеспечения и поддержания конкурентоспособности Германии и в целом Евросоюза хорошо известны, мы их регулярно излагали", — сказала она.

Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком 2", вступили в силу во вторник.