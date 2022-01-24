МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В Азии назревает очередной энергетический кризис. Крупнейший экспортер угля, Индонезия, до конца января приостановила поставки. Если запрет продлят или ударят сильные морозы, мировые цены на твердое топливо догонят газовые. О том, насколько опасна подобная ситуация, рассказала колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева.

От запрета до роста цен

Прежде всего она напомнила о том, что в Индонезии существует правило, что угольные компании отправляют на внутренний рынок не менее 25% добычи. По 70 долларов за тонну — вдвое ниже рыночной цены.

Однако, по словам властей, предприятия не выполняли это требование. В результате на электростанциях сократились запасы топлива. Поэтому и запретили экспорт до конца месяца.

И котировки тут же подскочили: В Европе — на 15%, до 135 долларов за тонну, в Азии — до 197. WSJ: Германия стала "ненадежным партнером" для США

В 2020-м Индонезия отгрузила на мировой рынок около 400 миллионов тонн энергетического угля. Крупнейшие потребители — Китай, Индия, Япония и Южная Корея, на них приходится около 70 процентов экспорта. Например, за 11 месяцев прошлого года КНР импортировала около 178 миллионов тонн. Практически все электростанции юго-восточных провинций страны — угольные.

Индонезия даже обошла главного конкурента — Австралию, подчеркивает Бадмаева. По предварительной оценке Bloomberg, в 2021-м Джакарта продала вдвое больше Канберры — 480 миллионов тонн. Помогли здесь и китайцы: Пекин отказался закупать уголь у австралийцев по политическим причинам. И Канберра сейчас не может возместить дефицит на рынке, поскольку уже переориентировалась на Индию, Японию и Южную Корею.

В КНР, в свою очередь, выпавшие поставки возместили сырьем из России и США. Но у американцев мало свободных мощностей. В прошлом году экспорт угля из Штатов вырос на 30%, при этом внутреннее потребление — на 18%.

Рано хоронить

Уголь считается устаревшим ресурсом, отметила колумнист РИА Новости. Развитые страны взяли курс на декарбонизацию. Однако разразившийся в прошлом году энергетический кризис показал, что этот вид топлива рано списывать со счетов. Не зависит от погоды, в отличие от солнечных панелей и ветряков. Легче транспортировать, чем природный газ. Не нужно строить трубопроводы, заводы по сжижению.

На данный момент мировой рынок замер в ожидании — когда возобновятся индонезийские поставки. Прежде всего под ударом страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где электрогенерация в основном угольная.

Дефицит грозит серьезными проблемами Индии и Китаю, как было минувшей осенью. Дело в том, что найти альтернативу твердому топливу в короткие сроки непросто.

Генеральный директор ООО "Лэйбл Хоум Инк" Иван Белкин сказал РИА Новости, что "цены на уголь растут, и это обернется повышением стоимости других энергоресурсов". Причем увеличение спроса на СПГ в Азии подстегнет биржевые котировки на голубое топливо в Европе — ведь там они и без того ежедневно обновляют максимумы.

"В итоге подорожает продукция, производимая в странах АТР. А это гигантская часть мирового товарного рынка", — добавил эксперт.

Поменять правила игры

"Сильнее всего тучи сгущаются над Китаем", — пишет Бадмаева. Собственных запасов стране может хватить, чтобы восполнить недостающий импорт, но только если запрет на экспорт из Индонезии в конце января отменят.

Власти Японии тоже обеспокоены. Правительство потребовало у Джакарты разрешить продажу высококалорийного угля, поскольку индонезийские электростанции его не потребляют.

В Джакарте сообщают, что резервы на местных ТЭС удалось нарастить. Приостановка экспорта предотвратила дефицит. Однако власти намерены поменять правила игры, увеличив обязательные внутренние поставки.

Для России как экспортера энергоресурсов эта ситуация выгодна. По предварительным данным Минэнерго, в 2021 году Москва отправила за границу 227 миллионов тонн твердого топлива — на семь процентов больше чем в 2020-м. Причем 129 продали в страны АТР, Европе — лишь 50. Bloomberg: Европу призвали больше не "обогащать Россию"

Однако чтобы нарастить азиатский экспорт, нужны модернизация и расширение железнодорожной инфраструктуры. Возможности БАМа и Транссиба ограничены.

С другой стороны, заминка с индонезийском углем — козырь в российском рукаве. "Можно использовать в своих интересах — в рамках переговоров о строительстве нового маршрута в Китай через газопровод "Сила Сибири-2". Таким образом создадут альтернативу углю", — считает Белкин.

Есть пока неподтвержденная информация, что индонезийские власти разрешили отгрузки 14 судам. Еще около 120 ожидают отмашки, чтобы выйти из порта.