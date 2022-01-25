МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Глава министерства энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев сообщил, что энергоснабжение в Киргизии восстановлено уже на 50% и ближайшие час-два будет подключена вся страна. Аэропорты Киргизии возобновили работу в штатном режиме

Он также отметил, что расследованием причин сбоя в энергосистеме Центральной Азии займется межгосударственная комиссия.

Министр заявил, что такой сбой в энергосистеме Центральной Азии произошел впервые и пока рано говорить о его причинах.

В Киргизии и ряде других стран Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. После двухчасового отсутствия электричества в ряде районов, в том числе в столице, началось поэтапное восстановление энергоснабжения.

Позднее председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что авария на энергосетях произошла точно не на территории страны, а о том, где именно она случилась, сможет сказать спецкомиссия.