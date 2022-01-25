МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В энергопередающей компании Алма-Аты сообщили, что электроснабжение в городе полностью восстановлено.
В сообщении сказно, что АО "Алатау Жарык компаниясы" в полном объеме восстановило электроснабжение потребителей города, отключенных от электроэнергии из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП "Север-Юг". Всем отключенным ранее абонентам подана электроэнергия.
Отмечается, что всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч — жилые дома и квартиры.
https://1prime.ru/energy/20220125/835880576.html
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