КИЕВ, 25 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к украинцам, в котором заявил, что отопительный сезон в стране проходит нормально, в стране достаточно газа и угля.
"Этот отопительный сезон по всем прогнозам мы проходим нормально. Да, попыток спровоцировать кризис много, достаточно. Но так же нам хватает и газа, и угля. А главное — хватает сил держать все под контролем и побеждать все-все попытки дестабилизации. Хватает и хватит", — сказал он в заявлении, опубликованном в его Telegram-канале.
https://1prime.ru/energy/20220125/835886709.html
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