МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Германия настаивает на исключении для энергетического сектора, если будут приняты меры для блокировки доступа российских банков к расчетам в долларах в рамках санкций против России в случае эскалации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы. В США предположили, что ждет биржи России в случае конфликта на Украине

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении соседней страны. Россия такие планы отрицает.

Согласно одному из документов, Германия обеспокоена тем, что без введения исключения для энергетического сектора поставки в Европу могут быть оказаться под угрозой. По словам источника, исключение не предотвратит возможные меры в отношении газопровода "Северный поток 2".

Источники агентства заявили, что другие крупные западноевропейские страны придерживаются аналогичных взглядов. Один из чиновников заявил, что, исходя из обсуждений, последовавших за распространением документов с предложениями, исключение для энергетического сектора, вероятно, станет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае эскалации на Украине.

Согласно агентству, в случае "военной агрессии" РФ Германия готова подписать пакет санкций, который может включать заморозку активов и запрет на операции для избранной группы российских банков, ограничения на импорт из РФ некоторых металлов и химикатов, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.

Агентство также указывает в числе возможных санкций ужесточение ограничений, касающихся товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, а также дополнительные ограничения, касающиеся госдолга и ограничения рынка капитала для государственных предприятий.

По данным агентства, пакет санкций, на которые согласна Германия, предполагает запреты на поездки и замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в России, торговый запрет в отношении некоторых государственных российских предприятий, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В то же время он отмечал, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше.