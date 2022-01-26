ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана наблюдаются перебои с подачей газа после массового отключения электричества накануне, сообщает пресс-служба ташкентского оператора поставок газа "Худудгазтаъминот" в Telegram-канале.
Перебои фиксируются в Ферганской долине, Сурхандарьинской и Ташкентской областях Узбекистана, а также в Ташкенте
Утром 25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии, затронувшее ряд стран Центральной Азии. Согласно данным, причиной аварии стали перегрузки транзитной линии в Казахстане.
В связи с блэкаутом была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях "Узбекнефтегаза".