ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана наблюдаются перебои с подачей газа после массового отключения электричества накануне, сообщает пресс-служба ташкентского оператора поставок газа "Худудгазтаъминот" в Telegram-канале. Политолог сказал, что предпримет Россия после блэкаута в Центральной Азии

Перебои фиксируются в Ферганской долине, Сурхандарьинской и Ташкентской областях Узбекистана, а также в Ташкенте

Утром 25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии, затронувшее ряд стран Центральной Азии. Согласно данным, причиной аварии стали перегрузки транзитной линии в Казахстане.

В связи с блэкаутом была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях "Узбекнефтегаза".