ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. В Узбекистане с 26 января ввели временные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) после массового отключения электричества в стране накануне, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики. В Ташкенте и Узбекистане наблюдаются перебои с газом из-за блэкаута

Кроме того, приостанавливаются поставки природного газа частным компаниям.

Согласно сообщению, весь производимый газ будет направляться на тепловые электростанции в целях стабильного обеспечения потребителей электроэнергией.

Утром 25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии, затронувшее ряд стран Центральной Азии. Согласно данным, причиной аварии стали перегрузки транзитной линии в Казахстане.

В связи с блэкаутом была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях "Узбекнефтегаза".