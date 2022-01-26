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https://1prime.ru/energy/20220126/835888720.html
В Узбекистане ограничили работу газовых АЗС из-за блэкаута
Энергетика
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В Узбекистане с 26 января ввели временные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) после массового отключения электричества в стране... ПРАЙМ, 26.01.2022
энергетика, новости, узбекистан, азс
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. В Узбекистане с 26 января ввели временные ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) после массового отключения электричества в стране накануне, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики.
Кроме того, приостанавливаются поставки природного газа частным компаниям.
Согласно сообщению, весь производимый газ будет направляться на тепловые электростанции в целях стабильного обеспечения потребителей электроэнергией.
Утром 25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии, затронувшее ряд стран Центральной Азии. Согласно данным, причиной аварии стали перегрузки транзитной линии в Казахстане.
В связи с блэкаутом была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях "Узбекнефтегаза".