ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. Добыча природного газа возобновлена на 62 месторождениях в Узбекистане после массового отключения электроэнергии в стране, сообщает в среду пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" в Telegram-канале компании. В Узбекистане ограничили работу газовых АЗС из-за блэкаута

"С началом поставки электроснабжения компрессорные станции и ряд скважин на 62 месторождениях по добыче природного газа начали работать в полном режиме", — говорится в сообщении.

Кроме того компания начала постепенно восстанавливать подачу природного газа по магистральным газопроводам.

Утром 25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии, затронувшее ряд стран Центральной Азии. Согласно данным, причиной аварии стали перегрузки транзитной линии в Казахстане.

В связи с блэкаутом была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях "Узбекнефтегаза".