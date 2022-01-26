ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. Добыча природного газа возобновлена на 62 месторождениях в Узбекистане после массового отключения электроэнергии в стране, сообщает в среду пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" в Telegram-канале компании.
"С началом поставки электроснабжения компрессорные станции и ряд скважин на 62 месторождениях по добыче природного газа начали работать в полном режиме", — говорится в сообщении.
Кроме того компания начала постепенно восстанавливать подачу природного газа по магистральным газопроводам.
Утром 25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии, затронувшее ряд стран Центральной Азии. Согласно данным, причиной аварии стали перегрузки транзитной линии в Казахстане.
В связи с блэкаутом была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях "Узбекнефтегаза".
https://1prime.ru/energy/20220126/835892389.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.