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Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году
Энергетика
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Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями итальянского бизнеса в видеоформате. По словам... ПРАЙМ, 26.01.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями итальянского бизнеса в видеоформате.
По словам Путина, Россия за последнее время сделала несколько важных шагов по созданию низкоуглеродной экономики.
На базе мурманской ветрогенерации будет производиться зелёный водород для поставок в Европу, отметил глава государства.
Кроме того, Путин рассказал, что итальянский бизнес уже инвестировал около 500 миллионов евро в строительство ветропарков в нескольких российских регионах.