МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями итальянского бизнеса в видеоформате. Путин прокомментировал отношения России и Италии в газовой сфере

По словам Путина, Россия за последнее время сделала несколько важных шагов по созданию низкоуглеродной экономики.

На базе мурманской ветрогенерации будет производиться зелёный водород для поставок в Европу, отметил глава государства.

Кроме того, Путин рассказал, что итальянский бизнес уже инвестировал около 500 миллионов евро в строительство ветропарков в нескольких российских регионах.