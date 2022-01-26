МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на дизельное топливо в России за неделю с 14 по 21 января выросла на 23 копейки, или на 0,4%, до 54,69 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Биржевые цены на авиакеросин и дизель продолжают бить рекорды

Топливо в РФ дорожало в рознице весь 2021 год. Кратковременное снижение фиксировалось лишь в начале осени. По данным Росстата, по итогам 2021 года бензин в России подорожал на 8,84% при инфляции 8,39%. При этом власти прогнозировали, что темпы роста цен на бензин не превысят уровень инфляции по итогам года.

За минувшую неделю, по данным Росстата, средняя цена на бензин в стране выросла на 7 копеек, или на 0,1%, и составила 50,52 рубля за литр. В частности, Аи-92 подорожал на 5 копеек (0,1%) — до 47,48 рубля за литр, Аи-95 — на 8 копеек (0,2%), до 51,4 рубля. Стоимость литра бензина Аи-98 увеличилась на 9 копеек (0,2%) и достигла 59,48 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в 47 центрах субъектов РФ. Больше всего он подорожал в Липецкой области – на 0,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Дагестане, Чувашии, Тверской и Кировской областях, Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2%, в Санкт- Петербурге – на 0,1%.

Производство бензина в России с 17 по 23 января снизилось на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей — до 792,8 тысячи тонн, а дизтоплива — выросло на 1,1%, до 1,615 миллиона тонн.