МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость летнего и межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга достигла новых ценовых максимумов, свидетельствуют итоги торгов. Водителям напомнили, как доехать до АЗС, если бензин закончился на трассе

Цена летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России выросла в четверг на 0,82% — до 56 117 рублей за тонну, достигая своего максимума третий день подряд. Также седьмой торговый день подряд обновляет рекорд и стоимость межсезонного дизельного топлива, составив 57 975 рублей (плюс 0,83%). Зимнее топливо тоже выросло в цене — на 0,47%, до 61 999 рублей.

Бензин Аи-92 подорожал на бирже на 0,19%, до 51 695 рублей за тонну. Аи-95 также стал дороже на 0,23%, его стоимость достигла 55 303 рублей.

Мазут вырос в цене на 0,62%, до 28 868 рублей за тонну. Только сжиженные углеводородные газы (СУГи) упали в цене на бирже на 13,66% — до 26 065 рублей за тонну.