МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость летнего и межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга достигла новых ценовых максимумов, свидетельствуют итоги торгов.
Цена летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России выросла в четверг на 0,82% — до 56 117 рублей за тонну, достигая своего максимума третий день подряд. Также седьмой торговый день подряд обновляет рекорд и стоимость межсезонного дизельного топлива, составив 57 975 рублей (плюс 0,83%). Зимнее топливо тоже выросло в цене — на 0,47%, до 61 999 рублей.
Бензин Аи-92 подорожал на бирже на 0,19%, до 51 695 рублей за тонну. Аи-95 также стал дороже на 0,23%, его стоимость достигла 55 303 рублей.
Мазут вырос в цене на 0,62%, до 28 868 рублей за тонну. Только сжиженные углеводородные газы (СУГи) упали в цене на бирже на 13,66% — до 26 065 рублей за тонну.
https://1prime.ru/energy/20220127/835910091.html
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