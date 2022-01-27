БРЮССЕЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани "активизацию партнерства ЕС и Катара, в том числе в энергетической сфере".

"Важно укреплять энергетическую безопасность Европы со всеми надежными партнерами", — написала глава ЕК в Twitter.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием.

Белый дом сообщил во вторник, что президент США Джо Байден намерен обсудить стабильность "глобальных поставок энергоносителей" на встрече с эмиром Катара 31 января в Вашингтоне.

Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ.