Европа и Катар обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Глава Еврокомиссии обсудила с эмиром Катара сотрудничество в энергетической сфере
Читать 1prime.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани "активизацию партнерства ЕС и Катара, в том числе в энергетической сфере".
"Важно укреплять энергетическую безопасность Европы со всеми надежными партнерами", — написала глава ЕК в Twitter.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием.
Белый дом сообщил во вторник, что президент США Джо Байден намерен обсудить стабильность "глобальных поставок энергоносителей" на встрече с эмиром Катара 31 января в Вашингтоне.
Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ.
https://1prime.ru/energy/20220127/835911496.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.