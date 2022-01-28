МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Катару пришлось бы многократно нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ), чтобы полностью заменить российский газ на рынке Евросоюза, а это едва ли возможно, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. В Китае назвали утопией антироссийские газовые планы США

"Для того чтобы полностью заменить российский газ, Катару потребовалось бы многократно нарастить поставки. Это едва ли возможно, в том числе потому, что значительная доля поставок СПГ из Катара в другие регионы, в частности в Азию, осуществляется по долгосрочным контрактам, которые Дохе надо исполнять", — сказал он в интервью газете "Известия".

Чижов пояснил, что Евросоюз лишь на четверть покрывает свои потребности в природном газе за счет импорта СПГ.

"В 2019 году доля Катара, который был крупнейшим поставщиком в ЕС именно этого вида топлива в допандемийный период, составила порядка 28% таких поставок. Общая доля катарского газа на рынке ЕС значительно меньше и составляет всего 5%. Россия в том же году, по данным еэсовского статистического агентства "Евростат", обеспечила 20% еэсовских потребностей СПГ, но при этом 41% всего импорта голубого топлива в ЕС", — сказал он.

"В целом замена в текущих условиях значительного объема трубопроводного газа сжиженным означала бы для стран ЕС серьезный удар по собственной энергетической безопасности, поставила бы европейских потребителей в дополнительную зависимость от волатильного спотового рынка, заложив таким образом предпосылки для будущих энергетических кризисов", — подчеркнул дипломат.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием.

Белый дом сообщил во вторник, что президент США Джо Байден намерен обсудить стабильность "глобальных поставок энергоносителей" на встрече с эмиром Катара 31 января в Вашингтоне.

Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ.

ОБОЮДНАЯ ВЫГОДА

Стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам, политизация украинского вопроса противоречит экономическим интересам Москвы и Брюсселя, заявил Чижов. Эксперт рассказал, на что США мечтают поменять российский газ для Европы

"Исходим из того, что стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам", — сказал он, комментируя перспективы газового сотрудничества с Евросоюзом на фоне нагнетания обстановки вокруг Украины.

В случае Евросоюза следует учитывать те цели, которые он ставит перед собой на энергоклиматическом треке, указал дипломат. Уголь считается наиболее "грязным" видом топлива, в то же время природный газ является самым чистым его видом, и в ЕС намереваются использовать его в качестве переходного энергоносителя, как минимум, до 2030 года, а по сути и на более длительную перспективу вплоть до 2050 года, отметил Чижов.

"Несложно посчитать, что если одновременно перевести все объекты в ЕС, потребляющие уголь, на газ, то спрос на последний возрастет в разы. Этот фактор, как видится, будет являться одним из важнейших в поддержании спроса на газ в ЕС в среднесрочной перспективе", — пояснил он.

"Исходим из того, что стабильные поставки сравнительно дешевого российского голубого топлива на рынки Евросоюза на основе долгосрочных контрактов — это не только коммерческий, но и политический интерес ЕС. Электрогенерация на основе углеводородного сырья при нынешнем уровне развития технологий попросту необходима для балансировки выработки электроэнергии на основе ВИЭ (возобновляемых источников энергии), которые характеризуются непостоянной работой", — отметил он.

"Что касается нагнетания ситуации вокруг Украины, хотел бы заметить, что это делается Киевом не впервые, в том числе с целью всеми способами сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа. Политизация украинского вопроса в равной степени противоречит экономическим интересам нашей страны и ЕС и вредна для бизнеса и простых граждан", — подчеркнул он.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все эти заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.