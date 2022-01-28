ВАШИНГТОН, 28 янв — ПРАЙМ. Проект "Северный поток 2" не продвинется вперед, если напряжение на границах Украины будет нарастать, заявила на брифинге заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Нуланд пошутила о прокачке водки по "Северному потоку - 2"

"Мы продолжаем проводить очень серьезные и четкие контакты с нашими германскими союзниками. И я хочу быть предельно откровенной: если Россия вторгнется на Украину, так или иначе "Северный поток 2" не будет продвигаться вперед", — сказала Нуланд.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.