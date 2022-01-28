МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Нуланд пригрозила. что "Северный поток-2" не продвинется вперед

По данным издания, "газовый" пакет санкций разрабатывается при поддержке США. Цель этих мер "жестко ограничить" финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.

Как отмечается в материале, готовность Европы нанести удар по обширной российской углеводородной промышленности может затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российский газовый сектор.

Ранее европейские чиновники заявляли о возможных ограничениях против трубопровода "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации на границе с Украиной.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.