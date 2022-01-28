АЛМА-АТА, 28 янв — ПРАЙМ. Причиной аварии в энергетической системе Центральной Азии, которая произошла 25 января, послужило короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане, заявила пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC. Энергоснабжение Узбекистана полностью восстановлено

"Двадцать пятого января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08.59 мск) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел "наброс" мощности на транзит 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", — поясняется в сообщении.

Отмечается, что "в целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны, действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу".

Оператор заявил, что "благодаря правильной и своевременной работе противоаварийной автоматики АО "KEGOC" все электростанции в южных областях республики остались в работе, продолжая электро- и теплоснабжение потребителей суммарной мощностью порядка 1500 МВт". Тем самым было предотвращено полное погашение потребителей южной зоны Казахстана, говорится в тексте.

При этом, поскольку не было передачи мощности по транзитной линии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", вынужденные ограничения составили порядка 1800 МВт. "Тем же временем энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане около 2600 МВт (100% потребления)", — отмечает KEGOC.

Также сообщается, что казахстанская сторона оказала помощь энергосистемам Киргизии и Узбекистана, подав напряжение на электростанции данных стран — это позволило им приступить к восстановительным мероприятиям.