КИЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Украина не получала и не получает сейчас уголь из России, заявил в пятницу глава кабмина страны Денис Шмыгаль.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее заявила, что члены партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко подали заявление в Госбюро расследований с просьбой проверить законность покупки правительством угля в России на сумму 2 миллиарда гривен (около 71 миллиона долларов — ред.).
"Государство не импортировало и не импортирует уголь из РФ, поэтому если вы подали в правоохранительные органы заявление, пусть правоохранительные органы сделают свои выводы", — заявил премьер-министр.
Главу партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко подозревают в госизмене и пособничестве терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, он может получить до 15 лет лишения свободы.
Отношения России и Украины резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного противостояния в Донбассе. Украинские власти не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, а в начале 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно указывала, что не является участником внутреннего конфликта на Украине и не является субъектом минских соглашений.