КИЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Украина не получала и не получает сейчас уголь из России, заявил в пятницу глава кабмина страны Денис Шмыгаль. Новый газовый год. Как январский транзит через Украину скажется на ценах

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее заявила, что члены партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко подали заявление в Госбюро расследований с просьбой проверить законность покупки правительством угля в России на сумму 2 миллиарда гривен (около 71 миллиона долларов — ред.).

"Государство не импортировало и не импортирует уголь из РФ, поэтому если вы подали в правоохранительные органы заявление, пусть правоохранительные органы сделают свои выводы", — заявил премьер-министр.

Главу партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко подозревают в госизмене и пособничестве терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, он может получить до 15 лет лишения свободы.

Отношения России и Украины резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного противостояния в Донбассе. Украинские власти не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, а в начале 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Москва неоднократно указывала, что не является участником внутреннего конфликта на Украине и не является субъектом минских соглашений.