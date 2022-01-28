МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Стоимость летнего и межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы в очередной раз достигла новых исторических ценовых рекордов, свидетельствуют итоги торгов.

Цена летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России выросла в пятницу на 0,51% — до 56 401 рубля за тонну, достигая своего максимума четвёртый день подряд. Также восьмой торговый день подряд обновляет рекорд и стоимость межсезонного дизельного топлива, составив 58 189 рублей (плюс 0,37%). При этом зимнее дизельное топливо подешевело на 0,34%, до 61 789 рублей.

Бензин Аи-92 чуть подорожал на бирже, на 0,02%, до 51 707 рублей за тонну. Аи-95, наоборот, стал дешевле на 0,05%, его стоимость составила 55 276 рублей.

Мазут вырос в цене на 4,35%, до 30 123 рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) пятый день подряд демонстрируют двузначные в процентном отношении ценовые рывки в обе стороны попеременно, и теперь они подорожали на бирже на 14,14%, до 29 750 рублей за тонну.