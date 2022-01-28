БРЮССЕЛЬ, 28 янв — ПРАЙМ. Евросоюз получает из России около 40% всего импортируемого ею "голубого топлива", на втором месте – Норвегия с долей примерно в 38%, сообщил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии на брифинге.

"Импорт газа из России – 40% от общего импорта, из Норвегии — примерно 38%", — сказал он.

На СПГ приходится 20-25% импорта, добавил собеседник журналистов.