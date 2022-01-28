Источник в Еврокомиссии назвал объем газа из России на рынке Европы
Источник: ЕС получает из РФ около 40% всего импортируемого ею газа
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв — ПРАЙМ. Евросоюз получает из России около 40% всего импортируемого ею "голубого топлива", на втором месте – Норвегия с долей примерно в 38%, сообщил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии на брифинге.
"Импорт газа из России – 40% от общего импорта, из Норвегии — примерно 38%", — сказал он.
На СПГ приходится 20-25% импорта, добавил собеседник журналистов.
https://1prime.ru/energy/20220128/835924231.html
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