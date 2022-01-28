КИЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Американская компания Westinghouse при необходимости сможет через два года полностью покрыть потребности в ядерном топливе для 13 энергоблоков АЭС Украины, заявил глава компании "Энергоатом" Петр Котин.

"Если мы говорим о 13 наших энергоблоках ВВЭР-1000, то семь из них уже снабжается топливом Westinghouse, а шесть – еще российской стороной. Сейчас у нас есть топливо, я бы сказал, на 2-2,5 года, если учитывать то, что уже находится в реакторах. В договоре с американской компанией именно эти сроки заложены, чтобы в случае необходимости в течение двух лет она увеличила свое производство и закрыла всю нашу потребность", — сказал Котин в комментарии изданию "Энергореформа", которое приводит на своем сайте слова главы компании.

Также Котин заявил, что первая партия топлива Westinghouse для ВВЭР-440 Ровенской АЭС будет поставлена в 2025 году.

"Мы готовы для ВВЭР-440 топливо брать в следующем году, но он (Westinghouse – ред.) не готов его поставлять к этому времени. В рамках договора, который мы подписали с ним, первая партия придет в 2025 году. Это топливо будет к тому времени готово, и за этот период наш регулятор также лицензирует его", – добавил Котин.

Украина в 2014 году договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В январе 2019 года глава минэнерго Украины заявлял, что доля ядерного топлива американской компании Westinghouse, используемого украинскими АЭС, составляет 46%, но после 2021 года она будет превышать долю импорта топлива из России.

По данным Westinghouse, топливо компании в том или ином соотношении используется на шести ядерных реакторах Украины. Бывший исполняющий обязанности главы украинского минэнерго Юрий Витренко заявлял, что Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского.