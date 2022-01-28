"Энергоатом": Westinghouse сможет обеспечить топливом все 13 энергоблоков АЭС Украины
КИЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Американская компания Westinghouse при необходимости сможет через два года полностью покрыть потребности в ядерном топливе для 13 энергоблоков АЭС Украины, заявил глава компании "Энергоатом" Петр Котин.
"Если мы говорим о 13 наших энергоблоках ВВЭР-1000, то семь из них уже снабжается топливом Westinghouse, а шесть – еще российской стороной. Сейчас у нас есть топливо, я бы сказал, на 2-2,5 года, если учитывать то, что уже находится в реакторах. В договоре с американской компанией именно эти сроки заложены, чтобы в случае необходимости в течение двух лет она увеличила свое производство и закрыла всю нашу потребность", — сказал Котин в комментарии изданию "Энергореформа", которое приводит на своем сайте слова главы компании.
Также Котин заявил, что первая партия топлива Westinghouse для ВВЭР-440 Ровенской АЭС будет поставлена в 2025 году.
"Мы готовы для ВВЭР-440 топливо брать в следующем году, но он (Westinghouse – ред.) не готов его поставлять к этому времени. В рамках договора, который мы подписали с ним, первая партия придет в 2025 году. Это топливо будет к тому времени готово, и за этот период наш регулятор также лицензирует его", – добавил Котин.
Украина в 2014 году договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В январе 2019 года глава минэнерго Украины заявлял, что доля ядерного топлива американской компании Westinghouse, используемого украинскими АЭС, составляет 46%, но после 2021 года она будет превышать долю импорта топлива из России.
По данным Westinghouse, топливо компании в том или ином соотношении используется на шести ядерных реакторах Украины. Бывший исполняющий обязанности главы украинского минэнерго Юрий Витренко заявлял, что Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского.
https://1prime.ru/energy/20220128/835925343.html