КИЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Украинское минэнерго и делегация турецкого министерства энергетики и природных ресурсов обсудили поставки сжиженного газа из Турции на Украину, а также транспортировку природного газа Трансбалканским коридором в обоих направлениях, сообщила в пятницу пресс-служба компании "Оператора ГТС", гендиректор которой Сергей Макогон также принял участие во встрече. Газа меньше, чем думали: когда Украина начнет его воровать

"Генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон принял участие в рабочей сессии, инициированной министерством энергетики Украины, с делегацией министерства энергетики и природных ресурсов Турции во главе с заместителем министра Алпарсланом Байрактаром. Во время встречи обсудили актуальные сегодня вопросы двустороннего украинско-турецкого сотрудничества в сфере энергетики: по поставке сжиженного природного газа в Украину из Турции; по транспортировке природного газа Трансбалканским коридором в обоих направлениях между Украиной и Турцией для обеспечения диверсификации поставок природного газа", — говорится в сообщении в Facebook "Оператора ГТС".

В ходе переговоров замминистра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослав Демченков заявил о заинтересованности Киева в активизации двусторонних отношений с Анкарой в энергетике.

"Украина считает перспективным сотрудничество с Турцией по вопросам транспортировки природного газа, разведки и добычи углеводородов на шельфе Черного моря, а также использование турецкой стороной потенциала украинских подземных хранилищ газа. Большой потенциал имеет двустороннее сотрудничество в вопросах развития возобновляемых источников энергии и водородной энергетики", — сообщила пресс-служба кабмина Украины на своем сайте по итогам встречи.