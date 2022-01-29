БЕРЛИН, 29 янв — ПРАЙМ. Германия не сможет быстро найти замену газу, углю и нефти из России в случае остановки поставок, сообщает издание Welt со ссылкой на данные Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR). Политика и экономика. Где Европе искать альтернативу российскому газу

"Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно", — заявил эксперт BGR Мартин Пайн.

По данным института, на Россию пришлось 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля. Эксперт Хубертус Бардт из Института немецкой экономики в Кельне также выразил мнение, что возможности по замене газа другими источниками энергии ограничены, быстро найти ему альтернативу в промышленности и для отопления практически невозможно.

Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США провели переговоры с крупными поставщиками газа в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и внутри Штатов о готовности "временно увеличить" добычу газа для Европы. Евросоюз начал искать новых поставщиков газа

Высокопоставленный представитель американской администрации заялял журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.

В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.