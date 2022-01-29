Welt: Германия не сможет быстро найти замену газу, углю и нефти из РФ в случае остановки поставок
БЕРЛИН, 29 янв — ПРАЙМ. Германия не сможет быстро найти замену газу, углю и нефти из России в случае остановки поставок, сообщает издание Welt со ссылкой на данные Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR).
"Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно", — заявил эксперт BGR Мартин Пайн.
По данным института, на Россию пришлось 34% импорта нефти, более 50% импорта газа, 45% импорта каменного угля. Эксперт Хубертус Бардт из Института немецкой экономики в Кельне также выразил мнение, что возможности по замене газа другими источниками энергии ограничены, быстро найти ему альтернативу в промышленности и для отопления практически невозможно.
Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США провели переговоры с крупными поставщиками газа в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и внутри Штатов о готовности "временно увеличить" добычу газа для Европы.
Высокопоставленный представитель американской администрации заялял журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.
В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
https://1prime.ru/energy/20220129/835927864.html