МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Массовые отключения электричества в странах Центральной Азии не оказывали влияния на работу энергосистемы РФ, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".
Утром 25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии, затронувшее ряд стран Центральной Азии. Согласно данным, причиной аварии стали перегрузки транзитной линии в Казахстане.
Энергоснабжение было полностью восстановлено в четверг 27 января.
По словам Грабчака, при аварии сработали средства противоаварийной автоматики на объектах российской электроэнергетики, поэтому данный случай не затронул потребителей в РФ.
При этом любое значимое технологическое нарушение в энергосистемах России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии может повлиять на потребителей в этих странах, поскольку системы работают в параллельном режиме, отметил замминистра и добавил, что необходимо выстраивать более тесное взаимодействие участников параллельной работы.
"Данный инцидент показал, что нужно немедленно приступать к усилению этой работы", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/energy/20220129/835928538.html
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