МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Массовые отключения электричества в странах Центральной Азии не оказывали влияния на работу энергосистемы РФ, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24". СМИ: власти не поддержали предложения Сечина по снижению цен на энергию

Утром 25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии, затронувшее ряд стран Центральной Азии. Согласно данным, причиной аварии стали перегрузки транзитной линии в Казахстане.

Энергоснабжение было полностью восстановлено в четверг 27 января.

По словам Грабчака, при аварии сработали средства противоаварийной автоматики на объектах российской электроэнергетики, поэтому данный случай не затронул потребителей в РФ. В Эстонии обвинили Россию в росте цен на электроэнергию в Европе

При этом любое значимое технологическое нарушение в энергосистемах России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии может повлиять на потребителей в этих странах, поскольку системы работают в параллельном режиме, отметил замминистра и добавил, что необходимо выстраивать более тесное взаимодействие участников параллельной работы.

"Данный инцидент показал, что нужно немедленно приступать к усилению этой работы", — подчеркнул он.