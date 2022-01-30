МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) пока не получило все необходимые документы по немецкой дочке Nord Stream 2 AG, сертификация трубопровода "Северный поток 2" может быть возобновлена только после этого, заявил глава ведомства Йохен Номан. Почему канцлер ФРГ Шольц споткнется о "Северный поток-2"

"Фирма, необходимая для сертификации, создана и зарегистрирована в реестре. Но дальнейшие шаги пока не сделаны. Мы ожидаем, когда Nord Stream 2 подаст все нужные документы. Только когда они все будут у нас, мы можем возобновить сертификацию", — сказал Номан в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он добавил, что при учете всех имеющихся сроков по различным этапам сертификации, его "завершение едва ли можно ожидать в первой половине года". По его словам, в случае отказа в сертификации по "Северному потоку 2" со стороны BNA оператор сможет опротестовать решение в суде. "Это все может затянуться надолго", — заявил он.

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