МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" закажет проведение оценки состояния ядерной безопасности ряда своих объектов, следует из данных портала госзакупок.

"Проведение оценки состояния ядерной безопасности в организациях госкорпорации "Росатом", — указывает компания в документах. Уточняется, что речь идет об объектах ФГУП "Горно-химический комбинат", ФГУП "Производственное объединение "Маяк" и АО "Производственное объединение "Электрохимический завод".

Исполнением договора займется АО "Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского", цена договора составит 950 тысяч рублей с НДС. Заказчик ожидает исполнения услуг с 1 марта по 12 декабря текущего года.