КИШИНЕВ, 31 янв — ПРАЙМ. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил на заседании городских служб о подготовке обращения в суд для оспаривания решения властей Молдавии о повышении тарифа на газ, так как оно является незаконным. В гагаузской автономии Молдавии вспыхнули "газовые протесты"

Он считает, что нужно немедленно направить предварительный запрос в Национальное агентство по регулированию энергетики о приостановлении действия тарифа, а также вызвать в суд правительство и комиссию по чрезвычайным ситуациям, потому что они "дали указания о пересмотре тарифа незаконно".

Чебан отметил, что следует подать жалобу на НАРЭ за выполнение незаконных указаний, поскольку это независимое агентство не обязано выполнять распоряжения властей.

Ранее НАРЭ одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. Также было решено повысить тариф на отопление, гигакалория стала дороже на 22 доллара. Оба решения вступили в силу задним числом с 1 января, оппозиция намерена опротестовать решение НАРЭ в суде.