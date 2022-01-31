МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в последний день января продолжают коррекционное снижение, теряя (с учётом изменения валютных котировок) до 6% в долларовом исчислении и опускаясь ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В МЭА ждут замедления роста спроса на газ в мире и его падения в Европе

Стоимость февральских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила примерно 1040 долларов, но в течение первых часов торгов демонстрировала снижение и впервые с 24 января опустились ниже 1000 долларов — до 989 долларов за тысячу кубометров. Это — с учётом изменения валютных котировок (цены на ICE Futures указаны в евро) — на 6% ниже расчётной цены пятницы — 1053,2 доллара.

Средняя расчетная цена газа на ICE, по расчетам РИА Новости, в первую неделю года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки некоторое время превышали 1100 долларов, и в результате на прошлой неделе средняя расчетная цена составила почти 1070 долларов. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали рост цен с политическими факторами.

Но ощутимый рост цен на газ в Европе начался ещё с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали такой рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).