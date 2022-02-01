МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правительство Великобритании выделит Украине 88 миллионов фунтов на поддержку "энергетической независимости", сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. СМИ: Британия грозится ввести новые санкции против российских компаний

"Великобритания объявляет о помощи Украине на сумму 88 миллионов фунтов для поддержки стабильности институтов управления и энергетической независимости Украины", — информирует пресс-служба Даунинг-стрит.

Отмечается, новый фонд вкупе с с другим британским фондом Good Governance Fund помогут снизить зависимость Украины от энергетических поставок России. Фонд Good Governance Fund был основан в 2015 году для поддержки экономических реформ и реформирования институтов власти в Восточной Европе и на Западных Балканах.

Ожидалось, что Джонсон и глава МИД Лиз Трасс во вторник отправятся с визитом на Украину, однако Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Отменят ли визит Джонсона, пока неизвестно.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Власти РФ не раз говорили, что Россия, в частности, выполняет все обязательства по транзиту газа через территорию Украины и как продавец газа "заинтересована в работе украинского транзита и дальше как одного из путей доставки газа в Европу".