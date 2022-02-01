Польская PGNiG купила в США танкер со сжиженным газом для Украины
PGNiG закупила американский СПГ для доставки на границу Украины для ЕСВ Europe
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ВАРШАВА, 1 фев — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG закупила в США танкер со сжиженным газом для Украины, сообщает польский концерн.
"PGNiG закупила американский СПГ для доставки на границу Украины для ЕСВ Europe", — говорится в сообщении.
Это будет второй случай, когда американский газ доставляется на Украину благодаря сотрудничеству PGNiG и ЕСВ.
"Корабль с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года", — говорится в сообщении.
После регазификации топливо будет подаваться в польскую газотранспортную систему. ERU Europe будет получать купленное топливо на интерконнекте между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года, уточнили в PGNiG.
https://1prime.ru/energy/20220201/835948574.html
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