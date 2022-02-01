МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В сотрудничестве России и Венгрии важное место занимают вопросы энергетики, все российские поставки энергоресурсов стабильны, отметил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Орбан поблагодарил "Газпром" за соглашение

"Несмотря на все ограничения, за 11 месяцев прошлого года объем товарооборота вырос на 30 процентов", — сказал Путин. Он добавил, что это — хороший сигнал и напомнил о продолжении крупных проектов, в частности строительства атомной электростанции.

По его словам, все энергоресурсы поставляются своевременно. "Все работает стабильно", — добавил Путин. Он отметил, что такая стабильность обеспечена подписанием двух долгосрочных контрактов на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года.

"Важно не только, что стабильные будут поставки до 2036 года. Важно, что и сегодня Венгрия покупает в пять раз российский газ дешевле, чем рыночная цена в Европе", — также отметил президент России.