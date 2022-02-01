Премьер Польши рассказал о договоренности построить газопровод с Украиной
Матеуш Моравецкий заявил, что Польша и Украина договорились построить газопровод
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ВАРШАВА, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после встречи в Киеве со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, что Польша и Украина договорились построить газопровод, который позволит нарастить объемы поставок.
По словам Моравецкого, он говорил со Шмыгалем о "расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем".
https://1prime.ru/energy/20220201/835950883.html
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