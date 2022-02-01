ВАРШАВА, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после встречи в Киеве со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, что Польша и Украина договорились построить газопровод, который позволит нарастить объемы поставок. Премьеры Украины и Польши обсудили противодействие "Северному потоку-2"

По словам Моравецкого, он говорил со Шмыгалем о "расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем".