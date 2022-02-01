МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подтвердил премьер-министру Италии Марио Драги готовность и далее обеспечивать стабильные поставки российского природного газа в республику.
В сообщении сказано, что на встрече были затронуты вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего касающиеся взаимодействия в торгово-экономической и энергетической областях.
Отмечается, что президент России подтвердил готовность и далее обеспечивать стабильные поставки природного газа из РФ в Италию, а также выразил удовлетворение итогами его недавней встречи в формате видеоконференции с ведущими итальянскими предпринимателями.
Также сообщается, что Путин и Драги условились продолжать диалог в интересах развития взаимовыгодных российско-итальянских отношений.
https://1prime.ru/energy/20220201/835951709.html
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