МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подтвердил премьер-министру Италии Марио Драги готовность и далее обеспечивать стабильные поставки российского природного газа в республику. Президента Италии переизбрали на второй срок

В сообщении сказано, что на встрече были затронуты вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего касающиеся взаимодействия в торгово-экономической и энергетической областях.

Отмечается, что президент России подтвердил готовность и далее обеспечивать стабильные поставки природного газа из РФ в Италию, а также выразил удовлетворение итогами его недавней встречи в формате видеоконференции с ведущими итальянскими предпринимателями.

Также сообщается, что Путин и Драги условились продолжать диалог в интересах развития взаимовыгодных российско-итальянских отношений.