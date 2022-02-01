МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в январе вырос на 10,4% в годовом выражении — до 16,63 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 14,65 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина. "Транснефть" отчиталась о транспортировке нефти за 2021 год

В том числе экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в январе вырос на 0,7% — до 3,53 миллиона тонн, в феврале ожидается на уровне 2,99 миллиона тонн.

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в январе выросли на 6,7% в годовом выражении — до 3,23 миллиона тонн. В феврале эти поставки ожидаются на уровне 3,09 миллиона тонн.

Также, по словам Демина, поставки нефти по системе "Транснефти" России в январе выросли на 11,7%, до 40 миллионов тонн, в феврале ожидаются на уровне 36,23 миллиона тонн.

В том числе, прокачка российской нефти в январе выросла на 11,8% в годовом выражении — до 38,7 миллиона тонн. В феврале она ожидается в объеме 34,9 миллиона тонн.

ПОСТАВКИ НА НПЗ

Демин также сообщил, что поставки нефти по трубопроводной системе "Транснефти" на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России в январе 2022 года выросли на 9,9% по сравнению с январем 2021 года — до 21,5 миллиона тонн, в феврале показатель ожидается на уровне 19,7 миллиона тонн.

При этом по сравнению с декабрем 2021 года поставки на НПЗ в январе выросли на 1%.

Поставки на белорусские НПЗ в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года упали на 64,1%, а по сравнению с декабрем 2021 года — на 32%, до 461,4 тысячи тонн. По планам в феврале объем поставок составит 552 тысячи тонн.

По данным Минэнерго, в России всего 74 нефтеперерабатывающих предприятия (НПЗ и ГПЗ) суммарной мощностью первичной переработки нефтяного сырья 332,2 миллиона тонн в год.

ОТГРУЗКА МОРЕМ

Демин заявил, что "Транснефть" в январе 2022 года нарастила отгрузки нефти на экспорт через крупнейшие нефтеналивные порты России на 27,2% по сравнению с январем 2021 года — до 10,64 миллиона тонн, а в феврале планирует отгрузить 9,3 миллиона тонн нефти.

В частности, планируется, что через порт Новороссийска поставки нефти в феврале составят 1,8 миллиона тонн, через порт Приморска — 3 миллиона тонн, Усть-Луги — 1,9 миллиона, Козьмино — 2,6 миллиона.

Поставки нефтепродуктов (дизельного топлива) через порты по итогам января выросли на 7,6%, достигнув почти 2 миллионов тонн. По февральскому плану они чуть превысят 2 миллиона тонн. Через Новороссийск поставки будут порядка 460 тысяч тонн, через Приморск — 1,6 миллиона тонн.

"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море). По итогам 2021 года компания отгрузила через эти порты на экспорт 114,2 миллиона тонн нефти — на 5,1% больше, чем годом ранее.